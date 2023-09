Wat kan je doen om mensen in Marokko te helpen na zware aardbeving? “Stuur geen kleren. Veel kans dat ze verbrand worden”

Wat kan je doen om de mensen in Marokko te helpen na de zware aardbeving daar? “Kleren inzamelen en opsturen is alleszins duur en nutteloos. Veel kans dat je kleren verbrand worden”, zegt Sidi El Omari van Karama Solidarity.

De eerste solidariteitsacties komen op gang voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De humanitaire organisatie Karama Solidarity, die gevestigd is in Brussel, biedt ter plaatse hulp.

“We zijn bezig aan een campagne om geld in te zamelen ook”, zegt Sidi El Omari, algemeen coördinator bij Karama.

Daar is er vooral nood aan, zegt El Omari: aan geld. “Alleen zo kan je ter plekke hulp bieden en de lokale economie steunen”, zegt hij.

© AP

Opvallend: Karama Solidarity roept op om géén kleren in te zamelen om die naar het rampgebied te sturen. “We zijn al dertig jaar actief in de humanitaire hulp”, zegt El Omari. “Ook bij de aardbeving in Turkije hebben we meegeholpen. Er zijn toen heel veel kleren ingezameld en naar daar gestuurd. Dat is eerst en vooral al duur - je moet een chauffeur inschakelen, je betaalt tol onderweg, enzovoort. Die vrachtwagens mogen vaak ook het land of het gebied niet binnen. Uit hygiënische overwegingen vaak, dat speelt vaak nog mee na de coronacrisis. Dus die ladingen raken vast en dan duiken de problemen op.”

Volgens El Omari raken die kleren dan ook zelden bij de mensen die ze nodig hebben. “De ladingen worden geloosd. De kleren worden dan vaak vernietigd, of ze worden verbrand om mee te verwarmen.”

Wat je het best kan doe, is de economie lokaal steunen, zegt hij. “Via de fondsen die wij verzamelen, kopen wij ter plekke materiaal aan om te helpen. Zo help je ook de lokale economie”, zegt El Omari.

