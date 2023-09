4-jarige jongen in levensgevaar na ongeval met elektrische quad op Oostendse zeedijk

Een vierjarige jongen verkeert in levensgevaar nadat hij zaterdagmiddag zwaargewond raakte bij een ongeval met een elektrische quad op de dijk in Oostende. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het vierjarige Duitse jongetje is op vakantie in Oostende, waar zijn ouders een elektrische quad voor hem hadden gehuurd op de zeedijk. Daar liep het zaterdag rond 13 uur mis toen de jongen de controle over de quad verloor ter hoogte van Rock Strangers, het opvallende kunstwerk van Arne Quinze (foto) op het Zeeheldenplein.

Oorspronkelijk was er sprake van dat de vader van de jongen, in een poging om in te grijpen, was gestruikeld en bovenop zijn zoontje was gevallen, waardoor het kind zwaargewond raakte. “Maar die piste blijkt niet te kloppen en is intussen verlaten”, zegt woordvoerster Eline Goeminne van de Lokale Politie Oostende. Hoe de jongen dan wel precies zijn levensgevaarlijke verwondingen heeft opgelopen, wordt nog onderzocht. Het gaat in ieder geval vrijwel zeker om een ongeval en er waren ook geen derden bij betrokken. De politie onderzoekt nog camerabeelden en verhoort getuigen van het incident.

Hoe dan ook werd de kleuter zwaargewond en onder een politie-escorte in allerijl naar het ziekenhuis in Brugge gebracht. Vandaaruit is hij overgebracht naar het UZ Gent. Hij verkeert nog altijd in kritieke toestand.