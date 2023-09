Bondscoach Domenico Tedesco wil niet te kritisch zijn na nipte zege: “We zijn blij met de drie punten, maar het moet beter”

Met vier zeges in vijf wedstrijden kan Domenico Tedesco als bondscoach een op papier uitstekend rapport voorleggen, maar van de wedstrijd in Azerbeidzjan werd ook hij niet meteen gelukkig.

Dankzij een gelukje - een op Carrasco afgeweken bal van Bakayoko belandde in doel - wonnen de Rode Duivels er zaterdagnamiddag met 0-1, waardoor ze met tien op twaalf aan de leiding komen in groep F van de EK-kwalificaties.

“We zijn blij met de drie punten maar het moet beter”, zei de bondscoach. “We hadden problemen met de bal. Technisch. Vooral in de eerste helft en in het laatste derde van het veld. Zo maak je het jezelf niet makkelijk. We hadden die tweede goal moeten scoren. Dan was het makkelijker geweest. Nu wilde Azerbeidzjan nog die goal scoren waardoor het spannend bleef. Het veld was niet goed, nu mag ik dat zeggen. Het was te droog. Maar niet alles lag aan het veld. We zetten soms te weinig druk en soms op de verkeerde momenten.”

De defensie gaf toch veel kansen weg tegen de nummer 121 op de FIFA ranking. Tedesco wilde zijn verdediging geen steen gooien.

“Geef me tijd om te kijken hoe ze die kansen creëerden en wat wij daar eventueel verkeerd deden. Maar het is zoals ik voor de wedstrijd al zei: er wordt al te veel richting EK 2024 gedacht. Het lijkt voor velen al te makkelijk. Het is voor veel mensen te gemakkelijk. Vergeet niet dat de tegenstander ook voetbal speelt. Ze speelden veel met lange ballen. Dan valt er altijd wel eens eentje goed. Koen Casteels deed het heel goed, op die grote kans in het begin van de wedstrijd en die kopbal van Vertonghen. Ik moet mijn verdediging prijzen dat ze zich bij die eerste kans in het baan van het schot gooiden. Dat toont toch overgave. Ik denk dat het Jan Vertonghen was, niet?” Het was Theate.

De bondscoach had wel lof voor Leandro Trossard op de positie van Kevin De Bruyne.

“Trossard deed het goed. Het was niet makkelijk maar hij probeerde in elk geval steeds de oplossingen te zoeken. Hij was heel gefocust. Hij raakte de paal. Of hij daar ook tegen Estland zal spelen. Dat weet ik nog niet. Dat hangt van meerdere factoren af. We zullen het de volgende dagen bekijken.”