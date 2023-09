Onze man deed onverwacht mee aan het Belgisch Kampioenschap ‘vrouwsjouwen’: “32 graden is leuker met een sangria, dan met een vrouw in de nek”

Komaan, Jan. Voortdoen. Niet opgeven. De stem van Sarah, hangend over mijn schouders, stuwde me 250 meter vooruit. Samen met gejoel van Dentergemse kindjes. Een uur eerder wist ik niet dat ik zou deelnemen. Maar ik sta toch maar in de uitslag van het allereerste BK Vrouwsjouwen.

Het mooiste aan ons vak is dat we meestal niet weten wat de dag gaat brengen. Zaterdagmorgen was ik nog op zoek naar Belgen in Marrakesh, de stad op 80 kilometer van de vreselijke aardbeving in Marokko. Een uur later zat ik in een schildersatelier. U leest daar later meer over op deze site en in onze papieren krant. Nog later zat ik met een vriend op een terras in mijn dorp. Middagpauze, quoi. Hij hield een tussenstop op weg naar Dentergem. U kent het dorp op de grens van de twee Vlaanders misschien van het witbier. Of kinderen van de eighties en nineties van discotheek Empire. Vanaf nu is het de plek waar het eerste Belgisch Kampioenschap vrouwsjouwen werd georganiseerd. U hebt het begrepen. Met een vrouw in de nek of op de rug een parcours afleggen. Aan de wokies: geen zorgen. Mannen mochten ook mannen dragen, of vrouwen vrouwen. Vrouwsjouwen klinkt gewoon leuk. En mannen met gesjouwde vrouwen waren ook in de meerderheid.

© Levi Verbauwhede

Internationaal

De vriend waarvan sprake werd al snel overtuigd om ook deel te nemen. En een sjouwvrouw te zoeken. Het blijkt -internationaal, jaja- een traditie in de discipline. De dag zelf zijn er altijd spontane inschrijvingen. Al dan niet na een weddenschap. Andrius en Jolina waren wél ingeschreven. Meer nog: ze kwamen speciaal overgevlogen uit Litouwen. “Een hobby”, noemden ze het. Twee weken geleden gingen ze nog vrouwsjouwen in Hongarije. Andrius, soldaat in het Litouwse leger, warmde zich intenser op dan de Rode Duivels op hetzelfde moment in Azerbeidjan. Wat later zou ik zien dat dat werkte: ze vlogen over de autobanden, olievaten en door het zwembad.

Intussen werd er naar mij gekeken. Alsof ik een loser zou zijn als ik het niet zou doen. En naar Sarah, de zus van een goeie vriend die in de buurt woonde en er ook was. Welaan daan. Wij naar het partytentje voor de inschrijvingen. Een klein beetje aangevuurd door de aanwezigheid van VTM Nieuws en de regionale zender Focus-WTV. Kansloos, uiteraard. Maar ik wist ook dat het bij ons niet alleen vrouwsjouwen zou zijn. Maar ook een beetje vrouw showen. De meeste dames die over de schouder waren gelegd, hadden zich gekleed voor de wedstrijd. T-shirt dat vuil mocht worden, makkelijk shortje. Mijn Sarah wist net als ik een uur eerder niet wat er zou gebeuren. En dus ging ik met een prinses het parcours op. Oorbellen en een fuschia jurk, klaar om naar een avondfeest te vertrekken.

© Levi Verbauwhede

De presentator maande ons aan naar de start te gaan. En hop, Sarah in de nek. Twintig seconden leken drie minuten. Een technisch probleempje moest worden opgelost. Ik weet niet of u zaterdagmiddag buiten was, maar 32 graden is leuker met een Calippo of een Sangria dan met een vrouw in de nek. Zelfs als het een prinses in fuchsia is. En dan toch de start. Ik zou niet lopen, maar stappen. De eerste rechte lijn was al om dood te gaan. De autobanden na de bocht voelden als de Muur van Geraardsbergen. U hebt de foto’s bij dit stuk al gezien. Op een fiets ben ik Remco en Wout samen. Met elk een rugzak vol bidons bij. Sterven. Maar de joelende kindjes deden me door doen. En Sarah. Komaan Jan, voortdoen. Niet opgegeven. Makkelijk gij, dacht ik. Ge ligt daar schoon op twee schouders die vast voelen als pokkedure Tempur-kussens.

© Levi Verbauwhede

Maar we raakten door het zwembad en over de olievaten. We beklommen de strobalen als waren ze de Tourmalet. We haalden de finish. Maar dan dubbel de tijd van de latere winnaars. Vijf minuten lang kreeg ik enkel Spa in mijn keel en geen woord eruit. Maar mijn CV is een lijntje langer. Ik ben voor altijd deelnemer aan het BK Vrouwsjouwen. En eindelijk snap ik de Olympische gedachte. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Sarah snapt dat vast ook.