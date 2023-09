Hartverwarmend: na afgelasting van kwalificatiematch gaat Marokkaanse voetbalselectie bloed doneren voor slachtoffers aardbeving

Hartverwarmende beelden uit Marokko. Op het Instagram-account van de Marokkaanse nationale voetbalploeg is te zien hoe de spelers en staf bloed doneren voor de slachtoffers van de aardbevingen in het Noord-Afrikaanse land. Al meer dan 1.000 mensen zijn omgekomen ten gevolge van een van de zwaarste aardbevingen ooit in Marokko.