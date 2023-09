EK-KWALIFICATIES. Engeland bijt tanden stuk op Oekraïne, Zweden verpulvert Estland in groep van de Rode Duivels

Engeland is in zijn vijfde kwalificatiewedstrijd voor het EK 2024 in Duitsland niet voorbij Oekraïne geraakt. The Three Lions wisten hun overwicht niet te verzilveren en bleven steken op 1-1. In poule F, de groep van de Rode Duivels, haalde Zweden het met 0-5 bij Estland.

Oekraïne schoot fel uit de startblokken en bokste meteen op tegen het op papier sterkere Engeland, dat naar lucht hapte in de openingsfase. Halverwege de eerste helft beloonde de Oekraïense sterspeler Oleksandr Zinchenko (26.) zijn ploeg met het openingsdoelpunt. De Engelse bezoekers namen daarna de wedstrijd in handen. Kyle Walker (41.) zorgde onverwachts voor de gelijkmaker. De rechtsachter telt al 77 caps, maar scoorde pas zijn eerste treffer voor zijn land. In de tweede helft was Engeland de beste ploeg, maar scoren deed het niet meer. Doelman Georgi Bushchan en het doelhout voorkwamen een Engelse voorsprong. Bij de Oekraïners viel Westerlo-aanwinst Sergiy Sydorchuk na 65 minuten in. De door Club Brugge aan Valencia uitgeleende Roman Yaremchuk mocht op dat moment gaan rusten.

Engeland is leider in groep C met 13 punten. Oekraïne volgt als tweede met 7 stuks. Nummer drie Italië (3 punten) speelde wel nog maar twee wedstrijden.

© EPA-EFE

In de groep van de Rode Duivels boekte Zweden een forfaitzege tegen Estland, de volgende tegenstander van België. Door de overwinning tellen de Zweden zes punten en zijn ze derde in de tussenstand. Zweden telde Estland al voor de rust uit. Bij een score van 0-3 doken beide ploegen de kleedkamers in. Viktor Gyokeres (18.), Dejan Kulusevski (24.) en Alexander Isak (39.) zorgden voor de doelpunten. Na de rust diepten Robin Quaison (75.) en Viktor Claesson (90.+2) verder uit tot 0-5.

In groep I verdeelden Andorra en Wit-Rusland de punten na een scoreloos gelijkspel. Wit-Rusland is vierde (4 ptn). Andorra is laatste met twee stuks.