Champions League-avontuur RSCA Women eindigt in eerste voorronde tegen Noorse Brann Bergen

Het Europese avontuur van RSCA Women is zaterdagavond vroegtijdig ten einde gekomen. In de finale van de eerste voorronde van de Women’s Champions League verloor paars-wit met 0-3 van het Noorse Brann Bergen.

Na het doelpuntenfestijn tegen het Poolse Katowice (5-0) afgelopen woensdag bleef het kanon van de Brusselse dames tegen de Noorse landskampioen een hele wedstrijd stil. Halverwege de eerste helft kregen ze een dubbele klap te verwerken die ze niet meer te boven kwamen. Amalie Eikeland (22.) opende de score en diende Larissa Crummer (28.) niet veel later ook de 0-2 aan. Coach Dave Mattheus probeerde het tij na de rust te keren en voerde in de tweede helft vier wissels door, maar zijn inspanningen haalden niets uit. Het laatste woord was voor de Noren, die er in het slot nog 0-3 van maakten dankzij een tweede treffer van Eikeland (85.).

De Europese campagne van Anderlecht duurde zo welgeteld twee wedstrijden. In de competitie staan ze momenteel op de derde plaats met vier punten. Ze lieten op de openingsspeeldag een steekje vallen tegen Gent (0-0), maar wonnen vervolgens van Mechelen (4-1).