Bloedheet eerste Belgisch kampioenschap ‘Vrouwensjouwen’ zorgt voor spektakel in Dentergem: “Volgend jaar naar het WK in Finland”

Twintig koppels legden tijdens het BK Vrouwensjouwen een uitdagend parcours af vol obstakels, terwijl de vrouw in de nek of op de rug van de dragende man ‘hing’. — © Levi Verbauwhede

Vanmiddag vond op een zonovergoten grasveld aan de Burgemeester Nachtergaelestraat het allereerste Belgisch kampioenschap ‘Vrouwensjouwen’ plaats. Twintig koppels legden er een uitdagend parcours af vol obstakels, terwijl de vrouw in de nek of op de rug van de dragende man ‘hing’. Elias (28) en Mien (25) uit Ieper kroonden zich na een spannende titelrace tot de eerste Belgische kampioenen.

Rond 13 uur werden de festiviteiten op gang getrapt met een kinderwedstrijd. De jonge avonturiers mochten een aangepast parcours afleggen met een knuffel op de rug. Twee warme uren later luidde de bel voor de start van het Belgisch kampioenschap. “Vrouwensjouwen houdt in dat een deelnemer zo snel mogelijk een hindernissenparcours aflegt terwijl hij iemand draagt”, zegt Dieter Dewitte van de organiserende Poaldorppekkers. (lees verder onder de foto)

Het natte obstakel van de wedstrijd zorgde bij de deelnemers voor een verfrissend moment. — © Levi Verbauwhede

Het parcours is zo’n 250 meter lang en telt naast enkele droge hindernissen ook een waterbassin. De naam ‘vrouwensjouwen’ stamt af van de internationale benaming ‘wife carrying’. “Maar de persoon die gedragen wordt, kan zowel een vrouw als een man zijn. De deelnemer die draagt kan ook een man of vrouw zijn, alle combinaties zijn dus mogelijk.”

Liters bier

De drager moet minstens 18 jaar oud zijn, de persoon op zijn of haar rug minstens 17. Het minimumgewicht van de gedragen persoon is 49 kilo. Zaterdagmiddag stonden er twintig koppels klaar om mee te dingen naar de felbegeerde Belgische titel. Naast die titel kreeg je als winnaar ook het gewicht van de ‘vrouw’ in liters bier én een ticket voor het jaarlijkse Wife Carrying Wereldkampioenschap in Finland. De sport vindt namelijk haar oorsprong in het Finse Sonkajärvi. (lees verder onder de foto)

Het parcours is zo’n 250 meter lang en telt verschillende natte en droge hindernissen. — © Levi Verbauwhede

Het deelnemersveld in Dentergem kleurde internationaal. Naast een Oekraïens koppel, dat hier verblijft, namen Andrius (31) en Justina (33) uit Litouwen deel aan de wedstrijd. Zij konden geen Belgisch kampioen worden maar waren meer dan bereid om het WK-ticket in de wacht te slepen. “We lazen het bericht op de site van het WK en besloten om een vlucht naar Brussel te boeken”, vertelt Andrius.

“Erg lastig”

Samen met zijn vrouw nam hij al aan verschillende competities deel. “Twee weken geleden waren we nog in Hongarije. We doen er alles aan om naar het wereldkampioenschap te kunnen trekken.” “Toen we elkaar leerden kennen vroeg Andrius meteen naar mijn gewicht”, lacht Justina. “Hij wist me snel te overtuigen om deel te nemen aan Wife Carrying-wedstrijden.” (lees verder onder de foto)

Justina en Andrius kwamen speciaal uit Litouwen naar het Belgisch kampioenschap in Dentergem. — © Levi Verbauwhede

Uit het minder verre Meulebeke zakten Tessa Van Lancker (30) en Thomas De Pril (29) af naar Dentergem. “Het is erg lastig, als man maar ook als vrouw. Je glijdt en zakt steeds dieper weg. Ik moest echt goed mijn best doen om te blijven hangen. De techniek hadden we op voorhand geoefend, maar de obstakels waren echt heel moeilijk om vlot te overbruggen.”

600 bezoekers

De tijd in de reeksen maakte een klassement op. Nadien vond er telkens een rechtstreeks duel plaats om de finale rangschikking te bepalen. De nummers een en twee streden voor de Belgische titel. Ieperlingen Elias Vanhaverbeke (28) en Mien Verstraete (25) wisten met een tijd van 1 minuut en 15 seconden de Belgische titel binnen te halen, voor de zilveren Wout Franck en Sara de Coster uit Herent. Het Litouwse echtpaar Andrius en Justina strandde op de derde plek. (lees verder onder de foto)

Ieperlingen Elias Vanhaverbeke (28) en Mien Verstraete (25) wisten met een tijd van 1 minuut en 15 seconden de Belgische titel binnen te halen. — © Levi Verbauwhede

Elias en Mien ontdekten het vrouwensjouwen op televisie en trokken begin maart naar het Britse Dorking. “In Engeland werden we uiteindelijk achtste, maar dit parcours ligt ons veel beter.” Of ze volgende zomer naar het WK in Finland trekken? “Zeker en vast!”, klinkt het. “Die extra verlofdagen vallen wel te regelen.”

De Poaldorppekkers mochten over gans de namiddag zo’n 600 bezoekers verwelkomen. “We zijn enorm blij met de opkomst en onze succesvolle race”, besluit Dieter. “We gaan het event evalueren en beslissen nadien of we volgend jaar de tweede editie van het BK organiseren.”

© Levi Verbauwhede