Landbouwer vreest aanval door wolven nadat hij koe zwaargewond aantreft: “Het zou me niet verbazen als hier een wolf rondzwerft”

Een bejaarde landbouwer stelde zaterdagochtend vroeg vast dat één van zijn jonge runderen zwaar bloedend en zieltogend lag te sterven in een sloot langs een weide nabij zijn erf. Het dier werd kort voordien het slachtoffer van een aanval. Het is nog niet duidelijk of het om wolven dan wel om honden zou gaan.

“Ik heb nog een twaalftal runderen die ik verzorg alsof het mijn kinderen zijn”, vertelt landbouwer Gilbert De Baere (74) met de tranen in de ogen. “Elke dag ga ik drie keer bij mijn dieren langs. Zaterdagochtend rond half negen telde ik echter maar twee dieren op de weide waar normaal gezien drie hadden moeten lopen. Toen ik de weide rond wandelde, merkte ik dat de afspanning stuk was en één van de dieren daar duidelijk ontsnapt was. Even verder zag ik de jonge vaars van zo’n 17 maanden oud liggen kermen in de sloot. Een aangrijpend beeld. Het dier was zwaargewond. Er waren stukken vlees uit haar schouder en rug gebeten. Ook één van haar oren was afgebeten.”

Landbouwer Gilbert De Baere — © ivan elegeert

Wolven

De man ging daarop bij zijn buren aanbellen die op hun beurt de politie verwittigden. Ook de veearts werd gealarmeerd. Ook een jachtopziener en een jager uit de buurt werden gecontacteerd. Maar toen politie en veearts ter plaatse kwamen was het dier al overleden.

“Het moet een urenlange doodstrijd hebben doorstaan,” aldus jachtopziener André De Block die de landbouwer ook goed kent. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat we hier met een aanval van wolven te maken hebben. De stukken vlees die uit het dier gereten zijn lijken me zo groot dat het niet om uitgehongerde honden zou kunnen gaan. Bovendien merkte ik op de weide ook een put die uitgegraven werd door een dier. Ook dat lijkt me van een wolf afkomstig. Het zou me ook niet verbazen dat er hier een wolf rondzwerft want we merken in ons jachtgebied in de buurt dat het wildbestand sterk is gekrompen.”

Jachtopziener André De Block en jager André Maes kwamen ook ter plaatse. — © ivan elegeert

Schrik

De politiezone Hamme-Waasmunster deed de nodige vaststellingen. “Zij hebben me gezegd om het dier te laten liggen waar het ligt tot er experten van één of ander wolventeam of Natuurpunt zouden langskomen. Maar ik heb nog altijd niemand gezien. En het kadaver van het dier ligt daar intussen al meer dan een dag in de hitte. Ik vind toch dat ook een dood dier een beetje meer respect verdient,” aldus nog de landbouwer die naast het emotionele verlies ook financieel rekent op een waarde van 1.500 euro voor het dier. “Ik zal mijn verzekering alvast contacteren maar ik hoop toch dat snel duidelijk wordt wat er hier gebeurd is. Want mijn dieren betekenen alles voor mij!”