Brits parlementair onderzoeker opgepakt wegens spionage voor China

In het Verenigd Koninkrijk is een Brits parlementair onderzoeker opgepakt die zou gespioneerd hebben voor China. Het gaat om een twintiger. Hij werd samen met een tweede man gearresteerd in het kader van de ‘Official Secrets Act’. Dat bericht the Sunday Times en wordt bevestigd door de politie.

De parlementair onderzoeker zou contact hebben gehad met verschillende Conservatieve parlementsleden, onder wie huidig staatssecretaris voor Veiligheidszaken Tom Tugendhat, en de voorzitter van de commissie van Buitenlandse Zaken, Alicia Kearns. De contacten met Tugendhat zouden dateren van voor zijn aanstelling als staatssecretaris.

De arrestatie dateert al van 13 maart, maar werd nu publiek gemaakt door de krant Sunday Times. De twintiger werd opgepakt in Edinburgh, de dertiger in de regio Oxford. De jongste van de twee leefde een tijdje in China, schrijft de krant.

Er vonden al huiszoekingen plaats bij beide mannen thuis en op een derde adres in Londen. De twee zijn voorlopig vrij op borg.

Vorig jaar waarschuwde de Britse inlichtingendienst nog voor een Chinese agente - Christine Ching Kui Lee - die in het Britse parlement was geïnfiltreerd om zich voor de Chinese communistische partij te mengen in de Britse politiek.