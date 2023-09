Birger Verstraete ruilt Antwerp voor Griekse Aris Thessaloniki

Er is een oplossing in de maak voor Birger Verstraete (29). De verdedigende middenvelder die op overschot is bij Antwerp verhuist naar Aris Thessaloniki, het nummer acht uit de Griekse hoogste klasse.

Gisteren bereikten de drie partijen een akkoord over een definitieve overstap. Morgen vliegt Verstraete naar Griekenland om er zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract. Ook Standard lonkte naar Verstraete, maar een verhuis naar Luik volgde uiteindelijk niet.

In de zomer van 2020 ruilde Verstraete het Duitse FC Köln voor Antwerp. Hij speelde in totaal 81 wedstrijden voor de Great Old. Sinds de komst van Mark van Bommel kwam de eenmalige Rode Duivel niet meer aan de bak in Deurne-Noord. Vorig seizoen werd Verstraete verhuurd aan KV Mechelen. De voorbije maanden trainde hij met de Young Reds, de beloften van de landskampioen.