Je hebt er alles, behalve vaste grond onder je voeten: hoe mensen hun huis verkopen voor “de cruise zonder einde”

Over twee maanden beginnen enkele honderden mensen aan het avontuur van hun leven. Een cruise die minstens drie jaar zal duren, maar even goed nooit meer eindigt.

Het gaat om een project van Life at Sea Cruises. Dat bedrijf wilde oorspronkelijk een cruise rond de wereld organiseren die zo’n drie jaar zou duren. Het vertrek was voorzien voor november in Istanbul. Maar aangezien er heel wat enthousiastelingen die vertrekdatum en plaats niet konden halen, is het concept licht aangepast. Gasten kunnen vanaf nu ook op een later moment en een andere plaats aan boord stappen: het enige wat daarbij niet verandert, is dat ze moeten boeken voor minstens drie jaar.

“Toen het schip in mei werd aangekondigd, waren er veel mensen die wilden komen, maar november was te vroeg om hun huizen verkocht te krijgen, plannen te maken en hun leven op orde te krijgen”, legt CEO Kendra Holmes uit aan CNN.

De MV Lara van Life at Sea Cruises wordt nu al de “cruise zonder einde” genoemd. Want wie langer dan drie jaar wil blijven, kan zijn verblijf verlengen met nog eens drie jaar. Volgens Holmes zal het schip namelijk steeds nieuwe bestemmingen blijven aandoen. Zo is nu al bekend dat een tussenstop op de Paaseilanden, Dubai of India pas voor het vierde cruisejaar zal zijn.

36.000 euro per jaar

Een verblijf op het schip kost minstens 36.000 euro per persoon per jaar. Alle maaltijden, schoonmaakkosten en zelfs gezondheidszorg inbegrepen. Individuele reizigers betalen wel 85% extra voor eenpersoonsgebruik van een kajuit.

Het bedrijf wil de reis in de markt zetten als een kans om op een relatief betaalbare manier de wereld te zien gedurende een langere periode. Het doelpubliek is een “gemiddelde verdiener” of mensen die juist met pensioen zijn gegaan. Naar Belgische normen zijn de prijzen van de MV Lara niet min, maar in steden als New York of Auckland liggen de gemiddelde huurprijzen hoger dan een verblijf op het schip.

Op drie jaar tijd zal het schip 7 continenten, 140 landen en 382 havens bezoeken.