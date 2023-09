Familie-acteur Roel Vanderstukken opent restaurant in Kontich: “Een droom die uitkomt”

Acteur Roel Vanderstukken opent op 12 september zijn restaurant in Kontich. Dat nieuws deelt hij op zijn Instagrampagina. Hij nam de zaak ‘Frans en Yvonne’ over in Waarloos en zal zich focussen op Vlaamse keuken met ‘nostalgische gerechten’.

In een interview met onze krant in 2018 vertelde hij hoe graag hij een restaurant wou openen. “Niets is onmogelijk, maar een eigen restaurant zit er pas in als ik ooit beslis er een paar jaar tussenuit te gaan”, vertelde hij toen. Toen het restaurant ‘Frans en Yvonne’ in Kontich failliet ging na een moeilijke coronaperiode, besloot Vanderstukken om de zaak over te nemen.

De naam, die verwijst naar de vroegere bewoners, en het team blijven hetzelfde. Op de menukaart staan Vlaamse klassiekers zoals balletjes in tomatensaus, vol-au-vent en mergpijp. “We focussen op een lokaal menu dat degelijk betaalbaar is”, vertelt de acteur aan Het Laatse Nieuws.

Dat de acteur voor de horeca kiest, is geen complete verrassing. Hij won samen met collega Kürt Rogiers ooit het kookprogramma 2Sterrenrestaurant op VTM en ook zijn overgrootouders hadden een café. “Die voorliefde heeft er altijd ingezeten”, zegt hij daarover.

Toch zal de acteur voorlopig niet zelf in de keuken staan. “Momenteel heb ik het erg druk met andere projecten. Maar als ik over een paar jaar meer tijd zou hebben, hoop ik mee te draaien”, vertelt hij.

Frans en Yvonne in de Ferdinand Maesstraat 54 opent op 12 september.