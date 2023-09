KIJK. Een gele kaart? Daar heeft deze speler een geweldige oplossing voor (en het werkte nog ook)

Een heel stadion met verstomming slaan. We zien het een voetballer wel vaker doen met een geniale actie, een prachtige goal of een oerdomme overtreding. Maar Max Fosh heeft er nog een andere methode voor gevonden.

Het tafereel speelde zich af tijdens de Sidemen Charity Game, een wedstrijd voor het goede doel in het stadion van West Ham United. 60.000 fans zagen hoe Mark Clattenburg, een voormalige official in de Premier League, de wedstrijd in goede banen probeerde leiden.

In zijn carrière heeft hij wellicht al duizenden rode en gele kaarten getrokken, maar wat er in Londen gebeurde had Clattenburg nog nooit meegemaakt. Deze keer schoof hij Max Fosh (die speelde voor het team van de YouTubesterren) een gele kaart voor de neus na een overtreding, maar die had een geweldig antwoord klaar: de ‘reverse card’ uit het bekende kaartspelletje Uno.

En het werkte, want Clattenburgh trok de gele kaart weer in. Het stadion genoot ervan. Ook op sociale media regende het complimenten voor de duidelijk voorbedachte actie Fosh. Iets doet ons vermoeden dat het nu al immens populaire YouTubekanaal van Max Fosh er na deze actie nog heel wat subscribers bij zal krijgen.