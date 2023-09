Nieuwe coach Vincent Euvrard mist start niet met Zulte Waregem, maar ziet nog veel werkpunten na bekermatch: “In voetbal is sowieso niks perfect”

Perfect was het nog lang niet, maar Vincent Euvrard miste met een 4-1-zege in de bekermatch tegen de Antwerpse derdeklasser Sint-Lenaarts zijn start als trainer van Zulte Waregem niet. Hij zag voldoende zaken om op voort te bouwen: “In voetbal is sowieso niks perfect”, zei Euvrard.

Bij het zien van de opstelling van Essevee was de hand van Vincent Euvrard al meteen merkbaar. Net zoals zijn leermeester Frank Vercauteren gaat hij uit van een systeem met drie centrale verdedigers (Tambedou, Derijck en Willen) en twee wingbacks (Ciranni op rechts en Traore op links). Op het middenveld was er een centrale rol weggelegd voor verdedigende middenvelder Rommens, met Brüls en Vormer voor hem. Vossen en Ndour stonden voorin.

Abdoulaye Traore opende de score. — © Marc Van Hecke

Broer Yannick Euvrard (inwoner van Waregem en tot voor kort nog voetballer van de Rassing maar nu voltijds assistent-coach op Anderlecht, red) was aanwezig en hij zag Essevee meteen op zoek gaan naar de openingstreffer. Die kwam er verdiend na 17 minuten langs Traore. Zulte Waregem drukte de Antwerpenaars met de rug op doel en kwam veel beter voor de dag dan tegen Dender. Logisch ook, want Sint-Lenaarts is slechts een derdenationaler en dus van een minder niveau. Het tempo mocht best wat hoger, maar de warmte – het was maar liefst 34 graden – speelde daar uiteraard ook een rol in. “Ik maakte dit nog maar zelden mee en vraag mij eigenlijk af of dit nog wel gezond is”, aldus een drijfnatte Christian Brüls.

“Mirakels zijn er niet, hard werken en aandacht besteden aan de details wel” Vincent Euvrard (trainer Zulte Waregem)

En het werd er niet makkelijker op toen de derdeklasser na een te korte terugspeelbal van Tambedou zowaar weer langszij kwam via Borahasar (ex-Club Brugge). Aan de rust had Vincent Euvrard genoeg gezien en bracht recentste aanwinst Decostere, Bagan en Demuynck in voor Ciranni, Tambedou en Ndour. Het sorteerde effect, want Essevee belegerde het doel van doelman Nolle, die zich even voor het uur gewonnen gaf toen Brüls in het dak van het doel knalde. Het bleek de verlossende goal, want vanaf dat moment ging het vlot en de invallers Decostere en Demuynck maakten definitief het verschil.

Vincent Euvrard met raadgevingen voor zijn spelers. — © Marc Van Hecke

Duidelijke identiteit

Al bij al een geslaagde ouverture dus voor Vincent Euvrard. “Niks kan perfect zijn na drie dagen en in voetbal is sowieso niks perfect”, reageerde de trainer. “Ik zag goede dingen en natuurlijk ook werkpunten, maar ik zag toch vooral iets waarop we verder kunnen bouwen. We zagen veel spelers aan het werk en dat is ook positief. De verrassende 1-1 halfweg hadden we vooral aan onszelf te danken omdat we de kansen niet afmaakten. Het had toen al 4-0 en zelfs 5-0 kunnen zijn, maar dan gaven we een doelpunt weg na een individuele fout. Zo geef je de tegenstander weer vertrouwen, maar niemand zal in twijfel trekken dat we verdiend verder bekeren. Nu komt het er op aan om progressie te maken en met een duidelijke identiteit te spelen. De spelers moeten het compact houden en samenhang tonen in het team. Mirakels zijn er niet, hard werken en aandacht besteden aan de details wel. De optelsom van dit alles maakt het verschil.”