Man probeert vriend te redden van een slang, maar krijgt zelf dodelijke beet

In de Australische staat Queensland is een man van in de 60 op erg tragische wijze aan zijn einde gekomen. De man wilde een slang die zich om het been van zijn vriend had gewikkeld, helpen verwijderen, tot het reptiel plots in zijn arm beet. Alle hulp kwam te laat.

Het ongeval speelde zich zaterdagavond af in Koumala, een stad 60 kilometer ten zuiden van Mackay. De twee mannen waren op een viering van het 100-jarig bestaan van een lokale school toen er zich plots een slang rond het been van één ven hen wikkelde. Toen zijn vriend hem wilde helpen door de slang te verwijderen, hapte het beest richting zijn arm.

Het slachtoffer, naar verluidt een zestiger, zakte vrijwel meteen in elkaar. “Er werd snel een ambulance opgeroepen en omstanders probeerden hem te reanimeren”, verklaarde Claire Bertenshaw van de Queensland Ambulance Service op een persconferentie.

Eén van de giftigste slangen ter wereld

Later kwamen ook de hulpdiensten ter plaatse. Zij probeerden het nog met een defibrillator. “Maar ondanks de heldhaftige reacties van zowel omstanders als de hulpdiensten, was de man niet meer bij te brengen en is hij overleden”, aldus Bertenshaw. De andere man, een leeftijdsgenoot, werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in stabiele toestand.

Autoriteiten zijn niet zeker om wat voor soort slang het ging. Bertenshaw: “Gebaseerd op de symptomen van de patiënt en zijn hartfalen, vermoeden we dat het gaat om een Australische bruine slang.” Dat is één van de giftigste slangen ter wereld. Het dier kan tot 2,5 meter groot worden en kan zowel wurgen als bijten. Als de Australische bruine slang in het nauw gedreven wordt, kan hij erg agressief uit de hoek komen.