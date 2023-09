Vier doden bij ongeval met toeristenbus in Griekenland

De bus reed nabij de stad Kilkis een personenauto aan. Drie inzittenden van die wagen met Griekse nummerborden overleefden de klap niet, een vierde overleed later aan zijn verwondingen. Het gaat om vier mannen: drie Grieken en een Rus.

Van de 81 inzittenden van de bus met Servische kentekenplaten raakten er 23 lichtgewond. Ze werden naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

Griekenland is een van de landen in de Europese Unie met de meeste verkeersongevallen. In 2022 vielen er 58 verkeersdoden per miljoen inwoners, volgens cijfers van de Europese Commissie.

© EPA-EFE