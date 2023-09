Remco Evenepoel koerst met Marokko in gedachten: “De aardbeving doet ons allemaal even stilstaan. Voor Oumi en haar familie is het lastig”

“Het tweede deel van mijn familie is Marokkaans, dus het is een heel moeilijke periode voor ons”, zei Remco Evenepoel net voor de start van de vijftiende etappe van de Vuelta. Hij wil zo de tragische aardbeving in Marokko extra onder de aandacht brengen. De volledige ploeg verscheen met een Marokkaanse vlag op het podium, als teken van steun.

“Vooral voor mijn vrouw Oumi is het lastig. Het gebeurde allemaal in een streek dichtbij haar familie. We moeten hen allemaal steunen”, zit Evenepoel voor de start van de vijftiende etappe duidelijk met zijn gedachten bij zijn vrouw en de tragische situatie in Marokko. De volledige ploeg verscheen met een Marokkaanse vlag op het podium, als teken van steun.

Oumi en Remco na zijn wereldtitel tijdrijden in Glasgow. — © BELGA

Bolletjestrui verdedigen

Maar de knop zal al snel worden omgedraaid naar de koers zelf. Evenepoel moet na zijn dramatische Tourmaletrit - waar hij 27 minuten verloor - op zoek naar nieuwe doelen. “Ik denk dat we al super tevreden moeten zijn met de overwinning gisteren, maar vandaag is alweer een nieuwe kans. We gaan ervoor gaan met de ploeg. Ikzelf ga proberen mee te zitten, dan kan ik nog wat punten sprokkelen voor de bergtrui.”

Maar Evenepoel droomt stiekem van meer, want met het glooiende profiel kan Evenepoel misschien voor een twee op twee gaan: “Wie weet kan ik de etappe winnen, het is een rit die me moet liggen. Het Baskische publiek motiveert me ook om vandaag er opnieuw het beste van te maken. Het belangrijkste blijft wel die bolletjestrui verdedigen, want die wil ik mee naar huis nemen.”

© Getty Images