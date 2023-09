Braziliaan Antony keert voorlopig niet terug bij Manchester United na beschuldigingen van geweld tegen vrouwen

De 23-jarige aanvaller werd eerder deze week uit de Braziliaanse selectie gezet na beschuldigingen van fysiek geweld en bedreigingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin. Ook andere vrouwen uitten intussen beschuldigingen. Antony ontkent deze aanklachten en heeft nu van Man United toestemming gekregen om voorlopig weg te blijven op de club om zich volledig te concentreren op zijn verdediging.

“Manchester United erkent de beschuldigingen tegen Antony”, aldus de club via een officieel statement. “Spelers die niet hebben deelgenomen aan internationale wedstrijden moeten maandag weer trainen. Er is echter met Antony afgesproken dat hij zijn terugkeer tot nader order uitstelt om de beschuldigingen aan te pakken.”

Manchester United erkent de impact

“Als club veroordelen we geweld en misbruik. We erkennen het belang van de bescherming van alle betrokkenen in deze situatie en we erkennen de impact die deze beschuldigingen hebben op slachtoffers van misbruik”, zo besluit de Engelse topclub.

© Action Images via Reuters

Antony zelf zegt dat hij met de politie zal samenwerken om zijn onschuld te bewijzen. “Ik wil nogmaals benadrukken dat ik onschuldig ben aan de dingen waarvan ik ben beschuldigd en ik zal samenwerken met de politie om hen te helpen de waarheid te achterhalen. Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk weer te kunnen spelen.”