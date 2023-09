Elon Musk en Grimes verwelkomden in het geheim derde kind Techno Mechanicus

X-eigenaar Elon Musk(52) en zangeres Grimes (35) hebben in het geheim een derde kind verwelkomd, genaamd Techno Mechanicus. Dat blijkt uit de recensie van Musks nieuwe biografie in The New York Times.

In het boek staat dat Musk en Grimes een derde kind hebben, een zoon. De kleine heet Techno Mechanicus, roepnaam ‘Tau’. Het is niet bekend wanneer hij is geboren. In een inmiddels verwijderde post bevestigde Elon Musk zaterdag ook dat zijn zoon Techno Mechanicus heet, of kortweg Tau.

Elon Musk en Grimes verwelkomden in 2020 zoon X Æ A-12, wiens naam later werd veranderd in X Æ A-Xii en de bijnaam ‘X’ heeft. In 2021 werd hun dochter Exa Dark Sideræl via een draagmoeder geboren, zij luistert naar de bijnaam ‘Y’. Een paar maanden later gingen Musk en Grimes uit elkaar.

Musk heeft in totaal maar liefst elf kinderen, waaronder zijn eerstgeborene die op tragische wijze stierf aan wiegendood.