Berchem Sport speelt voor derde week op rij gelijk: “Onze start lijkt wel mislukt”

Frivool voetbal en technische hoogstandjes kregen de supporters wel niet te zien. Lebbeke creëerde voor de pauze de beste mogelijkheden maar vond tot tweemaal toe Berchemdoelman Van Hove op zijn weg. De enige kans voor de Antwerpenaars werd op het halfuur dan weer van dichtbij naast geknald door Cheickna Touré. De thuisploeg had wat overwicht maar daarmee is dan ook alles gezegd. De brilscore bij de rust was dan ook logisch.

Onmiddellijk na de rust verzuimde Lebbeke op voorsprong te komen en ook enkele minuten later werd een open kans verkwanseld door de Oost-Vlamingen. Het was het startschot van een iets betere tweede helft waarin beide ploegen vooral veel inzet en goede wil toonden. Berchem leek in het vijfde kwartier het heft in handen te nemen maar het was opnieuw Touré die de klus, het afwerken van een zeldzame aanval, vergat te klaren. Berchem-aanvoerder Jeroen Van Den Driessche speelde zelf een verdienstelijke partij maar ook hij kreeg zijn manschappen niet op rails. “We haalden niet het niveau van de voorbije weken. Ik denk niet dat de supporters verwend werden vandaag.” Een schot voorlangs aan de ene kant, een onwaarschijnlijke misser aan de overzijde of een, al dan niet terecht, niet gefloten strafschop. “Voor beide ploegen allemaal té weinig om aanspraak te kunnen maken op een driepunter. Geen goals en elk een puntje dus. Met drie gelijke spelletjes lijkt ons rapport mager en mogen we eigenlijk niet tevreden zijn over de competitiestart. Al moeten we ook het goede onthouden na drie speeldagen. Tegen Tongeren en Hasselt toonden we staaltjes van kwaliteit. Vandaag ontbrak het daaraan maar voelde ik 100% procent goesting, gedrevenheid en inzet. Niet onbelangrijk want zonder die ingrediënten hadden we met compleet lege handen achtergebleven.”