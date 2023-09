Fruithandelaar Bjorn De Schoenmaeker is via de telefoon voor 5.000 euro opgelicht. “Ik ben nochtans geen naïef type”, zegt hij. — © rr

Ruisbroek, Puurs-Sint-Amands

Bjorn De Schoenmaeker (36) uit Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), een fruithandelaar in bijberoep, is er nog altijd niet goed van. Eerder deze week slaagde een oplichter er via de telefoon in om hem 5.000 euro te laten overschrijven. Bijna anderhalf uur nam de cybercrimineel daarvoor de tijd. “Alles leek echt. Nu weet ik beter”, zegt hij.