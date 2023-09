Sint-Lenaarts verliest van Zulte maar mag trots zijn op prestatie: “We hebben ervan genoten”

In tegenstelling tot het overgrote deel van zijn ploegmakkers was het voor Nolle zaterdagavond niet zijn eerste bezoek aan het Regenboogstadion. “Ik was er ooit met Beerschot al eens geweest”, vertelt hij. “Al heb ik er daarom niet minder hard van genoten. Het was gewoon een geweldige ervaring voor iedereen binnen de club.”Van onderschatting was duidelijk geen sprake bij Zulte Waregem. “Ze speelden met hun sterkste ploeg. Het is dus niet meer dan logisch dat ik best wel wat werk heb gehad, maar we hebben er wel alles aan gedaan om de schade te beperken. En ik denk ook wel dat dat gelukt is. Na een klein uurtje stond het zelfs nog altijd 1-1. Pas in het laatste halfuur zijn we kopje onder gegaan door de vermoeidheid, maar dan nog mogen we enorm trots zijn op wat we gepresteerd hebben.”

Terug uit blessure

Voor Nolle was het zaterdag pas zijn eerste match in een kleine maand tijd. “Ik ben in de bekerwedstrijd tegen Gullegem slecht neergekomen, waardoor ik enorm veel last had van mijn onderrug. Gelukkig is die pijn sinds vorige week helemaal weg zodat ik dit weekend opnieuw kon spelen. Ik ben trouwens best tevreden over mijn match. Ondanks de vier tegentreffers heb ik bijvoorbeeld nog heel wat ballen moeten pakken.”

Midweekspeeldag

Nolle verwacht zich ook woensdagavond in de competitie tegen Pelt aan een lastige avond. “Als je weet dat ze met Mourad (Daoudi) en Joël (Di Biniamu Nganga) twee van onze beste spelers zijn komen halen in het tussenseizoen, mag je gerust spreken van een heel ambitieuze ploeg. Het wordt dus allesbehalve een makkelijke verplaatsing, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat we kansloos zijn.”