Jongen (10) overleden nadat hij metalen doel op zich krijgt op speelpleintje

In Kemmel (Heuvelland) is een jongen van 10 jaar overleden. Het Franse kind kreeg zondagmiddag op een speelpleintje een metalen voetbaldoel op het hoofd en liep daarbij dodelijke verwondingen op.

Het incident deed zich zondag rond 17 uur voor in het Warandepark in het dorpje Kemmel in Heuvelland. Een Frans jongetje van 10 jaar oud was er aan het spelen toen een doel om een onduidelijke reden plots kantelde. “Het jongetje werd geraakt aan het hoofd en de keel en verloor het bewustzijn”, klonk het bij de hulpdiensten. “Het jongetje moest ter plaatse gereanimeerd worden en werd daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.” Tragisch genoeg kwam alle hulp te laat en overleed de jongen.

Omdat heel wat andere kinderen getuige waren van het voorval, werd de brandweer opgeroepen om een scherm of tent te plaatsen om alles aan het zicht te onttrekken. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd het park ook afgesloten voor het publiek.

Ook de politiezone Arro Ieper kwam ter plaatse. “Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk”, zegt Glenn Verdru van Arro Ieper. “De omstandigheden worden onderzocht.” Alles wijst in de richting van een spijtig ongeluk maar mogelijk beslist het parket om zondagavond alsnog ter plaatse te komen voor een afstapping, aangezien het jonge kind in levensgevaar verkeert.