Hoogstraten gaat eervol onderuit tegen Patro: “Toch blijft de manier waarop zuur”

De Rooikens kregen zaterdag het balbezit cadeau van de Limburgers. “Patro moest de bal duidelijk niet hebben”, vertelt Tilburgs na afloop. “Wat op zich raar is voor een ploeg die toch een reeks hoger speelt. Anderzijds is het ook herkenbaar, want zo presenteerde Patro zich hier vorig seizoen in de competitie ook zo. Hun grootste kwaliteit is nu eenmaal verdedigen door een heel gesloten blok neer te zetten.”Mbaye en invaller Fall kwamen nochtans wel dicht bij de gelijkmaker. “We hebben inderdaad een paar momenten gehad, maar tegen zo’n ploeg moet je die dan gewoon grijpen. Bovendien was het iets te vaak net niet. Het ontbrak soms aan ideeën om verdediging van Patro uit verband te spelen. Anderzijds hebben we zeker geen slechte match gespeeld. De 0-1 viel bijvoorbeeld uit een hoekschop die er totaal geen was, waardoor we toch wat met een zuur gevoel achterblijven.”Veel tijd om stil te staan bij de bekernederlaag hebben ze bij Hoogstraten niet, want woensdag komt Young Reds al op bezoek. “Die match is veel belangrijker dan de bekerpartij. Hopelijk kunnen we dus de draad weer oppikken van onze twee eerste competitiewedstrijden, want we zaten voor dit weekend in een best goede flow. Ik had in elk geval getekend voor een vier op zes.”

Robin Lauwers en Jouk Vermeeren kwamen met respectievelijk een gebroken jukbeen en een gebroken teen niet ongehavend uit de strijd tegen Patro Eisden. “Dat is veel erger dan de nederlaag die toch enigszins ingecalculeerd was”, aldus coach Frank Belmans. “Bovendien merk je dat de opeenstapeling van matchen stilaan begint te wegen bij sommige jongens. Het valt dus te hopen dat die vermoeidheid ons woensdag niet al te veel parten speelt.”