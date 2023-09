31,9 graden in Ukkel: nieuw dagrecord én tweede warmste dag van 2023

Zondag is het kwik in Ukkel tot 31,9 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 10 september sinds het begin van de metingen.

Het oude dagrecord van 28,5 graden werd gehaald op 10 september 1895. Deze zondag was het 2,4 graden warmer, het oude record is dus ruim verbroken. Bovendien was het zondag de tweede warmste dag van 2023, zo meldt weerman David Dehenauw van het KMI op X (Twitter). Alleen op 8 juli was het warmer.

Er werd niet enkel een dagrecord verbroken vandaag, maar het is ook de warmste eerste tiendaagse van september met ongeveer 21,8 graden gemiddeld. Dat is bijna anderhalve graad warmer dan het vorige record van 20,5 graden uit 2005. Vreemd is dat niet, want ons land beleeft zondag al de zevende dag van een hittegolf, de eerste ooit in de maand september.

Het is bovendien al de zesde tropische dag (van meer dan 30 graden) op rij in Ukkel. Het is al van augustus 2020 geleden dat we nog eens zo’n lange reeks van tropische dagen kregen, toen werden het er uiteindelijk acht. Of de reeks maandag nog met een dag verlengd wordt, is twijfelachtig: het KMI voorspelt maxima van 28 graden.