Jonge Duivels willen “niet neerkijken” op Kazachstan tijdens opener EK-kwalificaties, Luca Oyen dolblij met selectie na blessure

Op 4 juni 2021 scoorde Sardella, uitgerekend tegen Kazachstan, zijn eerste doelpunt ooit voor de Jonge Duivels. “Het is een mooie herinnering. Het was ook de eerste wedstrijd van de vorige campagne. We wonnen met 1-3, maar ik weet nog dat het een heel moeilijke wedstrijd was”, zo vertelt de Anderlecht-verdediger. “Het is een team dat heel verdedigend speelt: heel sterk, heel solide, veel tegenaanvallen en stilstaande fases. Dit zijn wedstrijden waarin we waakzaam moeten zijn. We mogen het niet te licht opnemen en moeten ons 100% geven.”

Sardella verzamelde tot nu toe 7 caps voor het Belgische beloftenteam. Afgelopen juni werd hij echter niet opgenomen in de selectie voor EK in Roemenië en Georgië. “Het klopt dat ik op dat moment teleurgesteld was, want het EK was een van mijn doelstelling aan het begin van het seizoen, maar de omstandigheden zaten niet mee. Ik had niet gespeeld in de play-offs, dus de vorige coach moest zijn keuzes maken. Mijn seizoen is twee à drie maanden geleden opnieuw begonnen en ik heb de bladzijde omgeslagen.”

In de nieuwe groep is Sardella momenteel een van de anciens. “We hebben een lange trainingsweek achter de rug. Het heeft ons geholpen om aan elkaar te wennen en bepaalde spelers te leren kennen. De sfeer zit goed en iedereen kan het goed met elkaar vinden. We hebben een goeie groep”, legt Sardella uit.

Sardella mocht dit seizoen al vijf keer in de basis starten bij Anderlecht. “Ik ben daar blij mee en de resultaten zijn gevolgd. Nu is het aan mij om te blijven tonen dat ik deze plaats verdien. Het geeft me voldoening dat al het harde werk en doorzettingsvermogen nu zijn vruchten afwerpt”, concludeerde de verdediger.

Oyen ziet selectie voor beloften als “beloning” na zware blessure

De 20-jarige Luca Oyen is een van de nieuwkomers bij de Belgische beloften in vergelijking met de EK-selectie in juni. “Dit is een soort van beloning”, sprak de speler van Racing Genk zich zondag in Tubeke uit, daags voor de eerste kwalificatiematch tegen Kazachstan met het oog op het EK U21 in 2025.

Op 24 juli 2022 scheurde Oyen zijn ligamenten af tijdens de openingsspeeldag op het veld van Club Brugge, anderhalve maand nadat hij zijn debuut had gevierd bij de Belgische U21 tegen Schotland. “Ik ben heel blij hier te zijn, zeker na de zware blessure die me lange tijd aan de kant gehouden heeft. Dit is een soort van beloning voor mij en voor het harde werk dat ik geleverd heb.”

Oyen mag bovendien hoop koesteren op een basisplaats bij deze nieuwe generatie, die een nieuwe campagne aanvat. “Ik ben er klaar voor. Ik heb hard gewerkt op training om dat aan te tonen. De coach beslist. Er heerst een goede sfeer binnen deze groep, op en naast het veld.”

De jongens van Gill Swerts openen de kwalificaties tegen Kazachstan. “We verwachten een heel defensieve tegenstander. Het zal aan ons zijn om openingen te vinden”, onderstreepte Oyen.

Ook bij Genk zelf komt Oyen stilaan helemaal boven water. Na drie invalbeurten doorheen alle competities volgden drie basisplaatsen. “In het begin kende ik een moeilijke periode met weinig speeltijd. Ik mocht starten in de laatste drie matchen en ik ga hard werken om zo veel mogelijk minuten te blijven maken”, besloot hij.