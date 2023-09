Youssef roept op tot solidariteit met Marokko: “Mijn ouders en broer zijn daar op vakantie, ze slapen nu buiten”

Ook in taalgrensstad Ronse is vrij snel een solidariteitsactie op gang komen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.“We zetten een campagne op om geld in te zamelen. Daar is er vooral nood aan. Zo kan best noodzakelijk hulp worden geboden en de getroffen bevolking worden gesteund“, zegt Youssef Elidrissi, gemeenteraadslid voor Groen in Ronse.

Na het middaggebed van zondag werd in de Grote Moskee van Ronse in de Hermes Van Wynghenestraat een gebedsmoment gehouden ter nagedachtenis van de overledenen van de aardbeving in Marokko. Namens de Grote Moskee in Ronse roept Youssef, tevens actief in de humanitaire actie, op om geen kleren in te zamelen om die naar het rampgebied te sturen, maar eerder geld te storten of over te schrijven op rekeningnummer BE42 0018 8385 2154 van Solidariteitsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

“Onze Marokkaanse gemeenschap in Ronse telt 3.000 leden. Velen hebben in het geteisterd gebied familie wonen. Mijn ouders en broer zijn daar nu met vakantie bij familie. Ze slapen buiten wegens het instortingsgevaar. We houden nauw contact. Namens de Vereniging voor Islamitische Cultuur verspreidden we ook tweetalige pamfletten voor de solidariteitsactie SOS Marokko om de bevolking op te roepen tot financiële steun. Kleren zijn er momenteel niet nodig; het is er ook te warm. Anderzijds valt het duur uit om kledij naar ginds te sturen”, zegt Youssef.