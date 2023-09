CROKY CUP. Seraing en Lommel sneuvelen, Dender glipt door het oog van de naald in verlengingen

Tweedeklassers Seraing en Lommel hebben zondag hun avontuur in de Croky Cup voortijdig zien stranden. Beide teams gingen er in de 32e finales uit.

Eerstenationaler Knokke knikkerde Seraing met 3-1 uit het toernooi. Halfweg was er nog niet gescoord aan de Kust, maar daar brachten de Luxemburger Lucas Prudhomme (53.) en Jens Naessens (59.), met een verleden bij onder meer Zulte Waregem en KV Mechelen, vroeg in de tweede helft verandering in namens de gastheer. Miadine Douane (67.) zorgde voor de aansluitingstreffer, maar Jonathan Kunda (82.) deelde in de slotfase de genadeslag uit.

Lommel liep op verplaatsing bij eerstenationaler Wezet na een 2-0 nederlaag tegen de uitschakeling aan. Al na vijf minuten kregen de Limburgers een vroege achterstand om de oren en een kwartier voor tijd incasseerden ze zelfs een fataal tweede tegendoelpunt.

Reeksgenoot Dender haalde dan weer opgelucht adem op het veld van tweedenationaler Bergen: 0-1. Lennard Hens (115.) verloste het elftal van Timmy Simons pas diep in de tweede verlenging.

Tweedeklassers KV Oostende, Zulte Waregem, Francs Borains, SK Beveren, Patro Eisden, Lierse Kempenzonen en Beerschot stelden eerder dit weekend hun stek in de volgende ronde al veilig, net zoals eerstenationalers La Louvière, Olympic Charleroi en Thes Sport, en tweedenationaler Meux. La Louvière en Olympic Charleroi namen de maat van die andere tweedeklassers FC Luik en Deinze.

Maandag volgt de loting met de eersteklassers.