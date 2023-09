Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen pleit voor adviesorgaan over artificiële intelligentie op G20-top

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft voorgesteld om een mondiaal adviesorgaan op te richten dat zich buigt over de mogelijkheden maar ook gevaren van kunstmatige intelligentie (AI). De Duitse politica heeft een orgaan in gedachten dat vergelijkbaar is met het VN-klimaatpanel IPCC, zo legde ze zondag uit tegen het einde van de G20-top in India.