Comateuze vrouw bevalt plots van baby, bodycambeelden tonen totale shock onder verpleegkundigen

De politie in de VS heeft bodycambeelden vrijgegeven waarop het totale ongeloof te zien is van verpleegsters in een ziekenhuis in de stad Phoenix, die net ontdekt hebben dat een comateuze patiënte onverwachts bevalt van een kind. De beelden dateren uit 2018, en de patiënte lag toen al bijna haar hele leven in coma.

Op de beelden, die zijn vrijgegeven na een verzoek om vrijheid van informatie, zijn verbijsterde medewerkers van het verzorgingstehuis Hacienda HealthCare in Phoenix (Arizona) te zien, die zichtbaar getraumatiseerd ogen nadat ze de luier van de vrouw controleerden en er het hoofdje van een kerngezonde baby zagen uitsteken.

De geboorte vond al plaats in december 2018 en leidde wereldwijd tot verontwaardiging, maar nu pas heeft de politie bodycambeelden gedeeld. De patiënte was 29 jaar op het moment van de feiten, maar lag al sinds haar drie jaar in coma, nadat ze op jonge leeftijd ei zo na verdronk. Aangezien ze al zo lang comateus was, kon ze vanzelfsprekend onmogelijk met instemming zwanger zijn geraakt. Het was dus meteen duidelijk dat de vrouw slachtoffer geworden was van een verkrachting.

De verpleegkundige Nathan Sutherland (37) werd in de nasleep van de feiten gearresteerd wegens aanranding en misbruik van kwetsbare volwassenen. Zijn DNA kwam overeen met dat van de baby, had onderzoek uitgewezen. Sutherland kreeg een gevangenisstraf van tien jaar. Hij wijt zijn daden aan het feit dat hijzelf ooit in een weeshuis werd misbruikt en door zijn moeder is verwaarloosd.

Bijna vijf jaar na de feiten wordt het jongetje verzorgd door de familie van het slachtoffer. Zijn moeder verblijft in een andere instelling en zou gezond zijn.