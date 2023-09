Is de thuisverpleger al bij mama langsgeweest? Even de smartphone checken: Wit-Gele Kruis lanceert mobiele app

Zorg, dossiers en digitalisering. Drie woorden die over het algemeen niet goed lijken samen te gaan. Denk maar aan alle verschillende platformen die je kon raadplegen tijdens de coronapandemie, om je testresultaat te kennen. “Niet gestroomlijnd” is dan ook een vaak te horen kritiek.

Het Wit-Gele Kruis wil dat anders zien en lanceert deze week Mijn WGK. Dat is een mobiele app voor patiënten, mantelzorgers en vertrouwenspersonen. In de app kunnen zij volgen welke zorg de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis aan een patiënt gaven. Ook de notities van de zorgkundige kan je erin raadplegen. “Bijvoorbeeld hoe een wonde evolueert, of pijn is beter sinds laatste bezoek”, zegt communicatiemedewerker Marie Landsheere van het Wit-Gele Kruis. “Ook de parameters – zoals bloeddruk, suiker, zuurstofsaturatie, … – noteert de verpleegkundige in de app. Net als informatie over medicatie en andere notulen.”

Al wie betrokken is bij de patiënt – artsen, ziekenhuizen, maar ook mantelzorgers en vertrouwenspersonen – kan meevolgen in de app.

(Lees verder onder de afbeelding)

© Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Betrokkenheid

“We merken dat vooral de mantelzorgers of de jongere patiënten nood hebben aan up-to-date informatie over hun zorg of die van hun familielid”, zegt Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis. “Voor ons is het belangrijk om iedereen te betrekken bij de zorg, zodat dat kan worden afgestemd op de noden. We willen die betrokkenheid laagdrempelig maken en we geloven dat een app daar een ideaal middel voor is.”

De app is een verlengde van het webportaal dat het Wit-Gele Kruis in 2016 al lanceerde. Daar konden patiënten en hun vertrouwenspersonen al dossiers raadplegen. “Maar de MijnWGK-app die nu gelanceerd is, is gebruiksvriendelijker, eenvoudig en snel toegankelijk”, klinkt het. “Hiermee is het Wit-Gele Kruis de eerste organisatie in de eerste lijn die een zorgapp aanbiedt voor al zijn patiënten en mantelzorgers.”

Gelijkaardig initiatief

De Vlaamse overheid heeft intussen wel een gelijkaardig initiatief in de pijplijn: Alivia. “Op dit moment zitten we nog in de programmatiefase”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Bedoeling is om die komend jaar te testen.”

De app zal qua functionaliteit gelijkaardig zijn: een portaal voor patiënten en vertrouwenspersonen om dossiers te raadplegen. “Maar het is ook bedoeld voor mensen die complexe zorg krijgen: via de app zullen verschillende zorgverleners kunnen overleggen. Op een gestroomlijnde en efficiënte manier.”