Omstreden Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales stapt dan toch op: “Maar ik blijf mijn onschuld verdedigen”

De 46-jarige Luis Rubiales heeft zondagavond zijn ontslag ingediend bij Pedro Rocha , waarnemend voorzitter van de Spaanse voetbalbond. “Het is duidelijk dat ik niet in staat zal zijn terug te keren naar mijn functie”, aldus Rubiales in een statement. “Langer wachten en me vastklampen aan mijn positie zal niets positiefs bijdragen, noch aan de voetbalbond, noch aan het Spaanse voetbal”, benadrukte hij. Ook zijn functie als vicevoorzitter van de Europese voetbalbond UEFA legt Rubiales naast zich neer.

Het nieuws onthullen deed Rubiales, die sinds 2018 voorzitter was van de Spaanse voetbalbond, in een exclusief interview met de Britse journalist Piers Morgan. Daarin vertelde hij ook gesprekken met zijn dochters en vader hem ertoe gebracht hebben om op te stappen. “Dichte vrienden zeiden me: Luis, je moet nu focussen op je waardigheid en verdergaan met je lezen, want anders ga je schade toebrengen aan de mensen van wie je houdt en de sport waarvan je houdt”, verklaarde Rubiales.

(Tekst gaat verder onder de X-post)

Tijdens de ceremonie na de gewonnen wereldtitel van de Spaanse vrouwen, op 20 augustus, kuste Rubiales de 33-jarige Jenni Hermoso ongevraagd op de mond. De voetbalster deed begin deze week aangifte tegen de voorzitter. Ze stelde ook dat zij en haar familieleden onder druk waren gezet om te zeggen dat ze met de kus had ingestemd. Daarom klaagt het openbaar ministerie de bondsvoorzitter eveneens aan voor het uitoefenen van dwang.

Wereldvoetbalbond FIFA schorste Rubiales eind augustus al voor 90 dagen. De omstreden voorzitter weigerde lange tijd om ontslag te nemen.

Dat hij dat nu toch doet, is geenszins een schuldbekentenis, zo blijkt uit een statement van Rubiales op X. “Ik zal mijn eerbaarheid verdedigen. Ik zal mijn onschuld verdedigen. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Ik heb vertrouwen in de waarheid. Bedankt iedereen”, schrijft hij daar.

Volgens Rubiales zijn er “krachten” die zijn terugkeer bij de bond verhinderen. “Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om de waarheid te laten zegevieren. Mijn dochters, mijn familie en de mensen die van me houden, hebben geleden onder de gevolgen van gewetenloze vervolging en de vele onwaarheden. Maar elke dag zegeviert de waarheid meer en meer”, aldus nog de Spanjaard.