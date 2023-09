Van sollicitatie tot contract, volledig automatisch dankzij ChatGPT: “Handig tegen discriminatie”

Zo snel kan het gaan. Een jaar geleden had nog bijna niemand van ChatGPT gehoord, nu neemt het al volledige sollicitatieprocedures over. Je stelt je met een tik op de smartphone kandidaat voor de vacature die een bedrijf online heeft gezet. De chatbot stelt je meteen drie bijkomende vragen, die je in de app kan beantwoorden. Daarna krijg je het digitale contract. En hop, je kan beginnen.

Hoe het werkt? “Wanneer werkgevers een vacature opstellen, zullen ze gevraagd worden om hun ideale werkkracht te beschrijven. Uit die beschrijving leidt ChatGPT de drie vragen af. ChatGPT screent de antwoorden en doet een voorstel voor wie meest geschikt is, op basis waarvan de app na een eigen validatie automatisch een contract stuurt naar de meest geschikte.”

Een voordeel voor werkgevers én sollicitanten, zegt uitzendbureau Nowjobs, dat het systeem lanceert. “Werkgevers hoeven de kandidaten zelf niet meer te screenen, noch contractvoorstellen te sturen. En het maakt ook komaf met de grootste frustratie van sollicitanten, namelijk dat ze geen feedback krijgen. ChatGPT geeft hen meteen een antwoord.”

Tijdelijke kracht

Maar er is meteen ook een belangrijke kanttekening bij het nieuwe systeem. Nowjobs is een volledig digitaal bureau dat gespecialiseerd in het matchen van flexi-jobbers met werkgevers die vaak op het laatste moment of erg onregelmatig een extra werkkracht nodig hebben. En dus niet in samenwerkingen op de lange termijn.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een avond als afwasser bij een fastfoodketen, een opdracht als pakjesbezorger of een dag als verkoper in de supermarkt. De procedure is dus niet meteen gemaakt om directeur te worden bij Buitenlandse Zaken, of CEO van Bpost. Sommige werkgevers werken daarvoor zelfs helemaal zonder sollicitatie of cv. Via het systeem van ‘open hiring’ laten ze mensen die toekomen op een jobdag meteen beginnen.

“Het gaat hier over instapjobs”, zegt professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). “Ze hebben lagere lonen en dus lagere risico’s, en daarom lichtere procedures. Bij een selectieprocedure als die voor die van Bpost-CEO worden typisch meer middelen vrijgemaakt, omdat het om functies met een grote impact gaat.”

“Het is natuurlijk voor een stuk ook om zich in de markt te zetten als merk: kijk eens hoe snel en dus goedkoop wij jullie aan werkkrachten kunnen helpen. Kunstmatige intelligentie kan veel sneller informatie verwerken dan mensen, maar het zal interessant worden om te zien in welke mate AI het volledige sollicitatieproces kan overnemen. Er zal nog veel werk moeten gebeuren voor je het kan doortrekken naar aanwervingen voor bijvoorbeeld kenniswerkers.”

“Tégen discriminatie”

Artificiële intelligentie krijgt vaak de kritiek dat het menselijke beslissingen reproduceert en daarom discrimineert. Maar het uitzendbureau maakt zich sterk dat de combinatie van ChatGPT met zijn eigen criteria net zal helpen tégen discriminatie. “Onredelijke eisen van werkgevers, zoals specifieke roots of een bepaald geslacht, worden tegengehouden”, klinkt het. “Ook een vraag naar 16-jarigen voor een horecajob na 20 uur zal niet goedgekeurd worden, omdat minderjarigen niet mogen werken na 20 uur. De procedure is eerlijk en veilig: we delen geen persoonlijke gegevens met ChatGPT, dat nooit weet welk bedrijf of welke bijverdiener bij het profiel hoort.”