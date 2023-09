Italiaans premier zet druk op EU om deal Lufthansa-ITA goed te keuren

Bevoegd Commissaris is sinds kort Didier Reynders, die de bevoegdheden rond Concurrentie van Margarethe Vestager overneemt.

Meloni haalde in de marge van de G20-top in New Delhi uit naar de Europese autoriteiten. “Er gebeurt iets raars. Dezelfde Europese Commissie die ons jarenlang heeft gevraagd om een oplossing te vinden voor het probleem ITA, blokkeert de oplossing die we hebben gevonden”, zei ze. De Italiaanse premier zegt “dit niet te begrijpen en een verklaring te willen”.

De Commissie reageerde zondag dat het akkoord nog niet formeel bij haar werd aangemeld. “Als een transactie een concentratie vormt en een Europese dimensie heeft, dan moeten bedrijven dat steeds aanmelden bij de Commissie”, aldus een woordvoerder.

Monopolie vermijden

De plannen van Lufthansa voor een belang van 41 procent in ITA dateren al van eind mei. Er zouden al gesprekken hebben plaatsgevonden, waarbij men streeft naar een informeel akkoord vooraleer de transactie formeel aan te melden. In kringen van de Italiaanse regering bevestigt men zondag dat geprobeerd zal worden om een ontmoeting te organiseren met Reynders om het proces te versnellen, bericht Reuters.

De Commissie zou vooral oog hebben voor de situatie op de luchthavens van Rome en Milaan, om een monopoliepositie te vermijden. Momenteel haalt Lufthansa via vluchten van Air Dolomiti passagiers uit het rijke noorden van Italië naar haar hub in München.