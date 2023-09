“Partij van Poetin wint in geannexeerde Oekraïense gebieden”, volgens Moskou

Volgens Moskou heeft de partij Verenigd Rusland van Vladimir Poetin de regionale verkiezingen gewonnen in de bezette Oekraïense gebieden. Het gaat om de oblasten Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk.

De partij van Poetin zou er overal meer dan 70 procent van de stemmen hebben behaald, klinkt het zondagavond. De internationale gemeenschap liet al weten dat ze de resultaten van die stembusslag niet zal erkennen. Het Westen spreekt van “schijnverkiezingen” in de bezette gebieden in Oekraïne.

De regionale verkiezingen vonden de voorbije dagen ook in de Krim plaats, die al sinds 2014 onder controle staat van Moskou, en in de rest van Rusland. Het gaat om verkiezingen op verschillende niveaus, voor de samenstelling van regionale parlementen, gouverneurs en burgemeesters. De onafhankelijke verkiezingswaakhond Golos maakte melding van kiezers die onder druk werden gezet of waarnemers die de toegang werd ontzegd.

