Nederlandse klimaatactivisten willen voor derde dag op rij snelweg blokkeren

De activisten hebben aangekondigd dat ze elke dag om 12.00 uur terug zullen keren naar de snelweg. Den Haag wil dat absoluut vermijden. De A12 is immers een van de belangrijkste verkeersaders de stad in. “Ik ga niet spreken over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd”, stelde burgemeester Jan van Zanen zondag.

Het is nog onduidelijk hoeveel activisten van Extinction Rebellion maandag zullen verschijnen. Op de eerste dag kwamen zaterdag duizenden mensen af op het protest. De gemeente schatte het totaal op ongeveer 9.000 demonstranten. Op zondag waren het er al een stuk minder.

De politie greep beide dagen in. Opgepakte betogers werden per bus afgevoerd naar het ADO-stadion. Daar werden veruit de meesten onmiddellijk weer vrijgelaten. Zaterdag meldde de politie ruim 2.400 aanhoudingen, zondag waren het er ruim 500.

