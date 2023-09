Schilder Nils Verkaeren ontsnapte per toeval aan erger: “Ik daalde vroeger dan verwacht af van berg nabij het epicentrum”

Op het moment van de verwoestende aardbeving in Marokko zat de Antwerpse kunstenaar Nils Verkaeren in een gastenverblijf nabij Marrakech, maar amper enkele dagen ervoor was hij nog aan het schilderen op een bergtop een pak dichter bij het epicentrum. “Mijn bedoeïenentent komt nu van pas, ook mijn Airbnb-uitbaatster en een buurvrouw slapen er mee onder uit angst voor naschokken.”