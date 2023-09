Antwerpse bisschop Johan Bonny over ‘Godvergeten’: “Ja, nu praten zij”

Met ‘Godvergeten’ komen slachtoffers van misbruik in de Kerk naar buiten met hun verhaal. Maar Antwerps bisschop Johan Bonny betreurt nu dat de kerk niet betrokken werd bij het maken van de vierdelige reeks die VRT uitzendt op Canvas. “Waar ik nu moeite mee heb, is dat de indruk wordt gewekt dat we vijftien jaar niets gedaan hebben”, zegt Bonny.

”Ja, nu praten zij”, zegt Bonny in De Ochtend. Met “zij” bedoelt hij de slachtoffers die besloten hebben om naar buiten te komen met hun verhaal in ‘Godvergeten’. Over hoe zij het slachtoffer werden van misbruik binnen de kerk. “Zij zijn al op verschillende manieren en gradaties aan het woord geweest. En de kerk probeert te luisteren. Maar er moet een belangrijk onderscheid gemaakt worden. In 2009 en 2010 werd alles op een hoopje gegooid: wat verjaard is en wat niet, het onderscheid tussen luisteren naar de slachtoffers en de juridische dossiers, tussen emoties en een verantwoordelijke aanpak ervan. We hebben dat zorgvuldig uit elkaar moeten leggen. Ik wil nu vermijden dat alles weer op een hoop wordt gegooid.”

Hij geeft tijdens het gesprek ook aan niets te willen afdoen van het leed van de slachtoffers, maar volgens Bonny mag de indruk niet gewekt worden dat het voorbijgegaan is aan de kerk al geeft hij wel toe dat de kerk destijds de ernst ervan heeft onderschat en dat het te zwak is aangepakt.

“Ik behoor tot een groep van bisschoppen die benoemd zijn in 2009. Al die feiten dateren van voor mijn tijd. Ik ben eigenlijk geen priester geworden om dit nog te moeten opkuisen. Maar goed, wij nemen onze verantwoordelijkheid en wij doen het.”

“Maar waar ik nu moeite mee heb is dat de indruk gewekt wordt dat we 15 jaar niets gedaan hebben. Terwijl onze medewerkers daar onbetaald volop hebben op ingezet. Het is niet af en we moeten verder kijken. Ik ben dan ook de eerste om te zeggen dat ik bereid ben te luisteren”, klinkt het.

Rapport

Wanneer er benadrukt wordt dat het vaak de meest kwetsbaren waren die het slachtoffer werden, probeert Bonny dat te nuanceren: “Het mocht niet gebeuren. En dat het in de kerk gebeurde is dubbel zo erg. En we moeten er alles aan doen om dat in de toekomst te voorkomen. Maar we moeten voor alles wat misbruik is ook kijken naar de verhouding kerk en cultuur, man en vrouw, volwassenen en kinderen. De wetenschap zegt dat 85 procent van het misbruik gebeurt in het gezin. En veel verhalen die we hoorden liggen op de grens van kerk en gezin. Vaak was de bisschop of priester een familievriend. Het gaat om vage contouren in de samenleving”.

“Elk jaar hebben we transparant gepubliceerd. Er is voor elk jaar een rapport van religieuze medewerkers die buiten dienst en buiten hun ambt werden gezet. Ook dat komt niet aan bod in de aflevering. De gevolgen zijn er. En we hebben jaar na jaar ook de oproep gedaan: als u misbruikt bent, laat het ons weten. En zelfs toen het te laat was zijn we het blijven zeggen: kom maar af”, zegt de bisschop.

Op de vraag of hij nu twijfelt aan zijn geloof als mens, antwoordt hij het volgende: “Ik twijfel niet aan het geloof. Wel aan de kerk en de manier waarop het werkt”.

Morgen/dinsdag is er een nieuwe aflevering van ‘Godvergeten’ op Canvas waarin de neef van Roger Vangheluwe de stilte doorbreekt. Na 13 jaar besloot hij zijn verhaal te doen.

Wie vragen heeft rond geweld, misbruik en kindermishandeling kan terecht op het nummer 1712. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfdoding.be.