LIVE LOTING CROKY CUP. De eersteklassers komen erbij: ontdek hier de ploegen in de zestiende finales, volg de loting live om 12 uur

32 ploegen gaan straks de trommel in voor de loting van de 16e finales in de Croky Cup. Daar komen de zestien eersteklassers bij. De andere zestien clubs zijn: KV Oostende, Zulte Waregem, Francs Borains, SK Beveren, Patro Eisden, Lierse Kempenzonen, Beerschot en Dender uit de Challenger Pro League. La Louvière, Thes Sport, Olympic Club Charleroi, Knokke , Visé, Harelbeke, Thes Sport, Meux en Eendracht Elene-Grotenberge zijn de acht amateurclubs die straks mogen hopen op een mooie affiche tegen een topclub.

De zestien eersteklassers genieten in deze 1/16e finales van een beschermde status en kunnen daardoor niet tegen elkaar uitkomen. Zij worden dus sowieso geloot tegen een amateurclub of een club uit de Challenger Pro League. Vijf amateurclubs mogen straks sowieso in eigen huis aantreden, ongeacht ze al dan niet als eerste geloot worden. Dat zijn: La Louvière, Thes Sport, Olympic Club Charleroi, Knokke en Visé. De andere drie amateurclubs - Meux, Harelbeke en Elene-Grotenberge moeten sowieso op verplaatsing omdat hun stadion niet aan de minimumvereisten voldoet.

De 1/16de finales worden gespeeld tussen 31 oktober en 2 november.

Om 12 uur worden de zestien eersteklassers geloot tegen een club uit de Challenger Pro League of het amateurvoetbal. Volg die loting straks live op deze pagina.