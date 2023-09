Getroffen regio’s in Griekenland zitten nog steeds zonder stroom

In de gebieden in Griekenland die getroffen zijn door de overstromingen, zitten maandag verschillende dorpen zonder stroom en dus zonder water. In de havenstad Volos, waar ongeveer 150.000 mensen wonen, was het watervoorzieningsnet zo beschadigd dat de wijken om beurten bediend werden, meldt de nieuwswebsite ERTnews maandag. Het water is niet drinkbaar.