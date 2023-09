Emotionele Nora Gharib roept op om slachtoffers van aardbeving te steunen: “Alle beetjes helpen”

Antwerps actrice Nora Gharib heeft op haar Instagram Stories een emotionele video gepost waarin ze haar volgers oproept om de getroffenen van de aardbeving in Marokko, die het leven heeft geëist van meer dan 2.000 mensen, te helpen. Ze verwijst daarbij naar een geldinzamelingsactie van een Nederlandse vriendin die in Marrakech woont. “Marokko kan op dit moment alle steun gebruiken. Alle beetjes kunnen helpen.”

“Ik vind het een beetje moeilijk om deze video te maken”, begint een zichtbaar aangeslagen Gharib haar emotionele video. “Ik wil echt doen wat ik kan en mijn platform daarvoor gebruiken. Ik hoop écht dat mensen mee willen helpen”, zegt de actrice met een bibberende stem, die overigens zelf afkomstig is van Marrakech, de grootstad die vlakbij het epicentrum van de aardbeving ligt en vrijdag grote schade aanrichtte in het Noord-Afrikaanse land.

Haar vrienden en familieleden die in Marrakech wonen, stellen het gelukkig goed, laat Gharib weten. Maar duizenden mensen hebben één of meerdere geliefden verloren bij de ramp of zijn hun huis kwijt.“Marokko kan op dit moment alle steun gebruiken en we kunnen allemaal samen iets betekenen. Alle beetjes kunnen helpen”, gaat ze verder. Daarvoor verwijst ze naar een geldinzamelingsactie die een vriendin van haar onlangs opstartte.

LEES OOK. Baby werd enkele minuten voor aardbeving geboren en leeft nu met ouders in een tent langs de kant van de weg

LEES OOK. Zwaarst getroffen dorpjes in Atlasgebergte overleven dankzij hulp van vrijwilligers: “Maar hoe begin je aan het bergen van al die lichamen?”