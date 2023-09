Muhammed Badamosi (ex-KV Kortrijk) kopt Gambia van Belgische bondscoach Tom Saintfiet in extremis naar Africa Cup

De opdracht was simpel voor Tom Saintfiet en de zijnen: winst of gelijkspel tegen Congo-Brazzaville betekende een ticket voor de Africa Cup volgend jaar. Al was de voorbereiding naar die partij allesbehalve simpel. De wedstrijd ging namelijk door in het Marokkaanse Marrakech, dat afgelopen weekend zwaar getroffen werd door hevige aardbevingen.

“Het zou van menselijkheid en respect voor de dodelijk slachtoffers getuigen om de wedstrijd uit te stellen”, verklaarde Saintfiet zaterdag nog in deze krant. “Het zou absurd zijn om nu te moeten spelen. Lichamelijk zijn we niet verwond, maar op mentaal vlak hebben we toch allemaal een klap gekregen.” Maar toch ging de wedstrijd op zondagavond door. Het Gambia van Tom Saintfiet tegen het Congo-Brazzaville van Paul Put. Twee Belgische bondscoaches streden om een ticket voor de Africa Cup.

Lang leek het dat de troepen van Paul Put zich zouden kwalificeren voor de Africa Cup. Gaius Makouta en Silvère Ganvoula (ex-Westerlo, -Anderlecht, -KV Mechelen en -Cercle Brugge) zorgden voor de dubbele voorsprong halfweg. En ook een kwartier voor tijd stond die 0-2-voorsprong nog op het bord, maar toen keerde het volledig.

De Gambiaanse invallers deden de partij kantelen. Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Muhammed Badamosi, die vorig seizoen nog uitkwam voor KV Kortrijk. Tien minuten voor tijd gaf de spits een assist aan Yankuba Minteh, in minuut 90 maakte hij het zelf volledig af. Met een rake kopbal in de rechterbenedenhoek bezorgde de voormalige Kortrijkzaan zijn thuisland de kwalificatie.

Feest bij Gambia, dat een sterke Belgische link heeft. Naast de Belgische bondscoach Tom Saintfiet spelen er met Badamosi, Omar Colley, Ablie Jallow, Abdoulie Sanyang, Bubacarr Sanneh en Alieu Fadera maar liefst zes spelers met een verleden of heden op de Belgische velden.