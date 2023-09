Dit weten we nu al over de dodelijkste aardbeving in Marokko in zestig jaar

Meer dan 48 uur na de zware aardbeving in Marokko graven reddingswerkers met hun blote handen en machines om overlevenden van onder het puin te bevrijden. De dodental loopt intussen verder op, terwijl getroffenen klagen over hulpverlening die traag op gang komt. Een overzicht van het laatste nieuws uit het getroffen gebied.

Hoeveel slachtoffers zijn er gevallen?

De cijfers over slachtoffers sijpelen erg langzaam binnen, na de zware aardbeving van vrijdagavond met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Volgens de laatste berichten werden al 2.497 doden geteld, maar verwacht wordt dat dat aantal nog zal oplopen. Het zou gaan om de dodelijkste aardbeving in Marokko in zestig jaar en de meest krachtige aardschok in meer dan honderd jaar. Er is ook sprake van duizenden gewonden.

Hoe verloopt de hulpverlening in de getroffen gebieden?

Bergdorpjes dichtbij het epicentrum liggen in puin en dakloze gezinnen wachten wanhopig op hulp, terwijl ze al de derde nacht op rij buiten moesten doorbrengen. Ze proberen nog enkele bezittingen uit hun verwoeste huizen te recupereren en overlevenden te bevrijden met hun blote handen. Informatie uit kleine dorpjes komt maar met mondjesmaat naar buiten, er wordt gevreesd voor veel slachtoffers.

Wegens aardverschuivingen zijn wegen slecht toegankelijk of versperd, waardoor verschillende afgelegen dorpen afgesneden zijn van de buitenwereld. Terwijl de overheid veel kritiek krijgt wegens de traag op gang komende of ontbrekende hulpverlening, heeft Marokko maandag laten weten dat een speciaal hulpfonds wordt opgericht om daklozen te helpen en schade aan huizen te vergoeden. Het leger wordt ingezet voor de hulpverlening, terwijl drank, eten, tenten en dekens worden uitgedeeld.

En hoe zit het met buitenlandse hulp?

Het getroffen land accepteerde al de buitenlandse hulp van Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Saoedi-Arabië heeft beslist om een luchtbrug in te leggen om hulpgoederen te leveren. Tal van andere landen hebben eveneens hun hulp aangeboden en wachten nog op een reactie van Marokko. Ook ons B-Fast-team staat klaar, maar zij zijn nog niet gevraagd.

Frankrijk gaat financiële hulp ter waarde van vijf miljoen euro aanbieden aan ngo’s die momenteel ter plaatse zijn in Marokko. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna vindt het “ongepast” om te discussiëren over waarom het ene land wel mag helpen van de Marokkaanse regering en het andere niet. De relatie tussen Frankrijk en Marokko is de laatste jaren gespannen, onder meer omdat de Franse president Emmanuel Macron de banden met Algerije probeert aan te halen, de grote rivaal van Marokko. Er is als gevolg al maanden geen Franse ambassadeur meer in Marokko.

Wat als je een reis hebt geboekt naar Marokko?

Buitenlandse Zaken raadt sterk af om naar de getroffen gebieden te vliegen. Mensen die twijfelen nemen best contact op met de klantendienst van hun reisagent.

TUI België had op het moment van de aardbeving 204 reizigers in Marrakech en 227 in Agadir. Tijdens de nacht werden zij geëvacueerd voor een veiligheidscontrole van de accommodaties, maar intussen konden ze al geleidelijk terugkeren. “Geen van onze hotels is beschadigd”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. Bovendien is de luchthaven van Marrakech operationeel gebleven. De vluchten van en naar Zaventem vliegen zoals gepland. “In dat geval hebben wij geen grond om een reis bij onze partners daar te annuleren. Dat betekent helaas honderd procent annuleringskost.”

TUI België ziet geen opvallend aantal annuleringen door vakantiegangers. “We staan permanent in contact met Marokko en met het ministerie van Buitenlandse Zaken”, zegt Demeyere. Wel werden verschillende geplande excursies deze week geschrapt, omdat Marokko drie officiële rouwdagen heeft afgekondigd. “Aangezien het om overmacht gaat, worden die natuurlijk terugbetaald”, besluit Demeyere.

