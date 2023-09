Fietser en bromfietser gegrepen bij zwaar ongeval in Schoten, wagen belandt in het water

Schoten

Bij een ernstig ongeval in Schoten zijn maandagmorgen een fietser en een bromfietser op het fietspad gegrepen door een wagen. Een slachtoffer raakte zwaargewond, de bromfietser liep lichte verwondingen op. De wagen belandde in het water naast de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.