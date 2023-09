Ex-bodyguard haalt theorieën rond dood JFK 60 jaar later onderuit: waren er dan toch meerdere schutters?

Hij herinnert het zich nog steeds heel goed, dat eerste schot op 22 november 1963, vertelt Paul Landis aan The New York Times. Hij stond toen op de treeplank van de autocolonne. En hoopte dat wat hij hoorde slechts een klapband was. Maar Landis, die een uitgebreide kennis heeft over wapens, wist wel beter. Zestig jaar na de feiten vertelt hij in zijn nieuwe boek The final witness – dat op 10 oktober verschijnt – over die noodlottige dag in Dallas. Een verhaal dat de officiële versie in twijfel doet trekken.

Want zijn herinneringen weerleggen de theorie van de Warren Commissie, die het onderzoek naar de moord leidde: dat een van de kogels die afgevuurd werden op de limousine van de president niet alleen Kennedy raakte, maar ook politicus John B. Connally jr., die meereed. Connally werd toen zelfs op verschillende plekken geraakt.

“Magische kogel”

De Warren Commissie besloot dat één van de kogels die toen werd afgevuurd de president van achteren trof en aan de voorkant van zijn keel eruit kwam. De kogel zou vervolgens Connally geraakt hebben én die zou op een of andere manier zijn rug, borst, pols en dij hebben verwond. Sceptici noemden het de ‘magische kogel’-theorie. Een conclusie waar onderzoekers op kwamen omdat de kogel gevonden werd op een brancard, waarvan aangenomen werd dat Connally die vasthield. Maar Landis’ getuigenis, die trouwens nooit ondervraagd werd door de Warren Commissie, weerlegt die theorie nu.

(Lees verder onder de foto)

Lee Harvey Oswald werd altijd als de enige schutter beschouwd. — © AP

Kogel bij Kennedy gelegd

Hij zegt namelijk degene te zijn die de kogel gevonden had. Niet in het ziekenhuis of in de buurt van Connally, maar in de presidentiële limousine tussen de rugleuning van de stoel waar Kennedy in zat.

Toen hij de kogel vond, zegt hij die te hebben weggenomen uit schrik dat souvenirjagers die zouden meenemen. Hij besloot dan – om een reden die hij nog steeds niets goed begrijpt – het ziekenhuis binnen te gaan en de kogel naast Kennedy op de brancard te leggen. Dat in de veronderstelling dat het zou helpen begrijpen wat er gebeurd was. Nu denkt Landis dat de brancards tegen elkaar hebben gestaan en de kogel zo op de brancard van Connally geraakt is.

Volgens Landis’ theorie zou de kogel Kennedy in de rug getroffen hebben maar zou die er dan uit gesprongen zijn. De voormalige bodyguard blijft voorzichtig als het gaat over speculeren, hij heeft zelf namelijk altijd geloofd dat er slechts één dader was, met name Lee Harvey Oswald. “Maar nu begin ik aan mezelf te twijfelen. Ik begin het me af te vragen”, aldus Landis.

LEES OOK. Om complottheorieën voor altijd onderuit te halen: Biden geeft meer dan 13.000 documenten over moord op JFK vrij

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

“Als wat hij zegt waar is, wat ik geneigd ben te geloven, dan zal dat waarschijnlijk de vraag naar een tweede schutter – of meerdere – heropenen”, zegt James Robenalt, een advocaat uit Cleveland en auteur van verschillende geschiedenisboeken, aan The New York Times. “Als de kogel die we kennen als de magische of ongerepte kogel in de rug van president Kennedy is gegaan, betekent dit dat de centrale stelling van het Warren Report, de ‘single-bullet’-theorie, niet klopt.”

“En als Connally door een andere kogel werd geraakt; dan lijkt het mogelijk dat die kogel niet van Oswald afkomstig was. Want dat pistool kon hij niet zo snel herladen hebben”, klinkt het nog.