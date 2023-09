Er waren de feiten in Deerlijk van afgelopen weekend, eind augustus in Aalst en kort daarvoor in Boekhoute. Drie keer doodde een vrouw haar partner. Dat is opvallend, maar uitzonderlijk, zeggen experts. “Als er geweld gebruikt werd bij het doden, waren de vrouwelijke daders veelal zelf slachtoffer van eerder partnergeweld.”