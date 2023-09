Politieman (56) zoekt uit verveling burgers op in politiecomputer en stuurt informatie door: “Werkt u eigenlijk nog wel?”

Politieman K.V. (niet op foto) zocht in de politiecomputer details over burgers op en stuurde informatie ook door. — © Getty Images

Beerse

“Ik vraag mij af of u nog iets anders doet dan mensen opzoeken? Werkt u eigenlijk?” Procureur Peter Van der Flaes was streng voor V., een 56-jarige politieman die in Beerse werkt. De man maakte minstens een jaar lang misbruik van zijn positie door heel de dag gegevens van burgers op te zoeken en door te sturen naar anderen. “Uit verveling? Uit nieuwsgierigheid? Het is hoe dan ook schrijnend”, klonk het in de rechtbank.