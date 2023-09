Heeft Kadyrov zijn ex-minister van Volksgezondheid levend begraven?

“Het is een opmerkelijk verhaal met veel bewijs”, staat er te lezen op het doorgaans goed geïnformeerde Telegram-account ‘VChK-OGPU’. “Ramzan Kadyrov wijst met de vinger naar de voormalige minister van Volksgezondheid, die toen vice-premier was, voor zijn slechte gezondheid. Sindsdien heeft niemand hem nog gezien”, klinkt het.

Volgens bronnen zou Kadyrov - toen zijn gezondheid achteruitging - door zijn omgeving ervan overtuigd zijn dat hij vergiftigd was. Kadyrov kwam met dezelfde versie en richtte zijn woedde op Suleymanov die de Tsjetsjeense leider zelf ook injecties zou hebben gegeven. “Als resultaat werd hij uit zijn functie gehaald in 2022 en is hij nooit meer teruggezien. Daar is heel veel bewijs voor”, klinkt het.

Levend begraven

Het bewijs luidt als volgt: “Op Suleymanov’s Instagrampagina, die hij voordien bijna dagelijks updatete, dateert de laatste post van oktober 2022. Daarnaast verscheen hij regelmatig in medische instituten in Moskou maar ook daar werd hij al een jaar lang niet gezien. En het meest opvallende is dat de website waarnaar hij verwijst op zijn Instagram nu naar een pagina leidt waarop cocaïne wordt verkocht in Dubai.” Dubai was ook de plek waar Kadyrov om de zoveel tijd naartoe gaat voor zijn behandelingen én wordt ook genoemd als de plek waar hij “vergiftigd” zou zijn.

Volgens de informatie van het Telegram-account zou Suleymanov op een brutale manier vermoord zijn en zou hij zelfs levend begravend zijn. “Als Kadyrov hem echt verdenkt van vergiftiging, dan is de kans klein dat we hem nog levend zullen zien”, aldus een bron.

Suleymanov werd slechts heel sporadisch in de buurt van Kadyrov gezien. Hij is zelf geen Tsjetsjeen en werkte als gespecialiseerde chirurg en oncoloog vooral in Duitsland en Moskou. Sinds 2014 werd hij echter ook een van de persoonlijke dokters van de familie Kadyrov.