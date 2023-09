Akkoord over opvang asielzoekers in Molenbeek

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V), burgemeester van Molenbeek Cathérine Moureaux en schepen Françoise Schepmans hebben een akkoord bereikt over de opvang van asielzoekers in Home Sebrechts in Molenbeek, een tijdelijk opvangcentrum om asielzoekers in te huisvesten.

“Dankzij dit akkoord blijven de opvangplaatsen in Molenbeek verzekerd”, zei staatssecretaris De Moor maandag op een persconferentie in het stadhuis van Molenbeek.

Home Sebrechts in Molenbeek, dat tijdelijk werd opgericht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en vervolgens de opvangcrisis het hoofd te bieden, zal worden vrijgemaakt tegen maart 2024, aldus De Moor. Alle bewoners van het centrum kunnen daarna verhuizen naar een andere site in de gemeente met een zelfde capaciteit. Home Sebrechts zelf zal dan worden omgevormd tot studentenverblijven, met een gemeenschapsruimte die beheerd wordt door de gemeente.

Het opvangcentrum was dit voorjaar nog een bron van dispuut tussen de gemeente Molenbeek en Fedasil. Volgens burgemeester Moureaux bracht het centrum de gemeente in moeilijkheden en werd er bij de oprichting geen rekening gehouden met de socio-economische en financiële moeilijkheden van de gemeente. Moureaux vocht de beslissing aan bij het gerecht en werd in het gelijk gesteld: Fedasil moest om stedenbouwkundige redenen het gebouw verlaten. Het agentschap wees echter op de stedenbouwkundige vergunning die het had aangevraagd voor het gebouw en die nog in behandeling was. De burgemeester ontruimde daarop het gebouw, tegen de zin van Fedasil, die geen medewerking wilde verlenen bij de ontruiming.

“We zetten een punt achter een lang aanslepend conflict. Ik zet steeds in op dialoog en door te blijven praten hebben we uiteindelijk een oplossing gevonden”, zei De Moor maandag. “Dankzij dit akkoord blijven de opvangplaatsen in Molenbeek verzekerd. Ik ben mij daar voor blijven inspannen, want we kunnen op dit moment geen opvangplaatsen missen.”